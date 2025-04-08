Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Россияне закрепились на востоке Лисовки

Аналитики показали видео 2 парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

На кадрах видно, как украинские военные наносят поражение по российской пехоте в северной части села Лысовка.

ВСУ атакуют врага в Лисовке: смотрите видео

К сожалению, противник сумел закрепиться в восточной части села и пытается занять его полностью, атакуя северную и западную части. Силы Обороны наносят поражение по передовым группам врага и превращают Лисовку в килзону,

– сообщают аналитики DeepState.

Где расположена Лысовка: смотрите на карте

К слову, за сутки 7 апреля на Покровском направлении ВСУ остановили 52 российские наступления вблизи населенных пунктов Калиновое, Лисовка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки, Малиновки и Сергеевки.