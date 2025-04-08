Бійці Сил спеціальних операцій поділилися відео з успішної зачистки частини населеного пункту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ССО ЗС України.

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Як бійці ССО зачистили частину населеного пункту

Повідомляють, що під час зачистки бійці захопили документацію ворога, а також одного російського військовослужбовця взяли в полон.

Завдання виконували за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування.

У результаті злагоджених спеціальних дій Рейнджери 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту,

– йдеться в повідомленні.

Успішна операція бійців ССО: дивіться відео

Нагадаємо, що ССО – це унікальний рід військ. Значна частина даних про його операції засекречена.

Оператори зв'язку ССО налагоджують безперебійний зв’язок між підрозділами та командуванням у будь-яких умовах та створюють комунікаційні мережі на полі бою. Також вони лишають ворога в інформаційному вакуумі, впроваджуючи новітні технології у сфері зв'язку.