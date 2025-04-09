В інтерв'ю для LB головнокомандувач Олександр Сирський наголосив, що військові цілі Росії не змінилися. Вона прагне повністю окупувати Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської, Запорізької областей, передає 24 Канал.

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Наступ Росії вже почався

Також генерал підтвердив слова Зеленського про наміри ворога наступати на Сумщину та Харківщину. Ба більше, за його словами, цей наступ фактично вже розпочався. Вже майже тиждень спостерігається майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках.

Сирський наголосив, що на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині ворог хоче створити буферну зону.

Головком підкреслив, що Росія не планує зупиняти війну. "Незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій", – пояснив він.

Нагадаємо, що українська влада раніше неодноразово наголошувала, що окупанти готуються до масштабного наступу у 2025 році. Це казав не лише президент Зеленський. Так, наприклад, секретар комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що окупанти можуть бути готові до нового наступу не раніше середини – кінця літа. В західних ЗМІ шириться інформація, що російська армія має намір здійснити новий великий наступ вздовж лінії фронту. Втім, Костенко вважає це неможливим. У загарбників немає стільки ресурсів.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що росіяни готуються до ривка на фронті вже у травні. Також там уточнили, що дії противника матимуть піхотний характер через значну нестачу техніки у ворога. Тим часом у Третій окремій штурмовій бригаді кажуть, що наступ слід чекати вже у квітні.

Також стало відомо, що Росія перекинула північнокорейські артилерійські установки "Коксан" до Криму. Це може свідчити про те, що вона готується залучити солдатів КНДР до бойових дій в Україні на Запоріжжі та Херсонщині.

Кремль прагне захопити якомога більше української території, аби бути у більш вигідній позиції на мирних переговорах.