Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Він також оприлюднив відео, на якому зафіксовані дронові удари українських захисників.

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Сили оборони в березні знешкодили дронами понад 77 тисяч цілей

Сирський підкреслив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою є одним із ключових пріоритетів.

Він наголосив, що збільшення ролі дронів дозволяє зберігати життя українських воїнів.

Лише за березень, за допомогою безпілотників різних типів, було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей – це на 10% більше, ніж у лютому,

– ідеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність захисникам за професійне та результативне виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що за минулу добу українські оборонці ліквідували ще 1350 окупантів. Також ЗСУ знищили 175 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 7 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 925 тисяч бійців.