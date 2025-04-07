Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

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ЗСУ підрахували втрати Росії

В ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає російська армія за кожний квадратний кілометр української землі. Так, військові за основу розрахунків взяли втрати ворога за перші 3 місяці 2025 року на Східному напрямку в зоні відповідальності "Хортиці".

Як виявилося, у середньому, Росія витрачає на захоплення 1 квадратного кілометра українських територій 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".



Втрати Росії у війні / Інфографіка ОСУВ "Хортиця"

Там також додали, що лише у період з 31 березня до 7 квітня у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" Росії завдали наступних втрат:

особового складу – 7 327;

полон – 38;

танків – 65;

бойових бронемашин – 128;

реактивних систем залпового вогню – 6;

важких вогнеметних систем – 1;

гармат і мінометів – 223;

протитанкових засобів – 8;

засоби РЕБ – 24;

засоби ППО – 1;

автомобільної техніки – 360;

спеціальної техніки – 370;

пунктів управління БпЛА – 117;

укриттів – 1 025;

складів боєприпасів – 50;

склади ПММ – 16.

До слова, Сили безпілотних систем за 12 годин уразили 3 російських ЗРК "Бук". У мережі також опублікували ефектні кадри знищення ворожої техніки.