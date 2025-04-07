Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".
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ЗСУ підрахували втрати Росії
В ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає російська армія за кожний квадратний кілометр української землі. Так, військові за основу розрахунків взяли втрати ворога за перші 3 місяці 2025 року на Східному напрямку в зоні відповідальності "Хортиці".
Як виявилося, у середньому, Росія витрачає на захоплення 1 квадратного кілометра українських територій 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.
Російський народ платить надвелику ціну за бажання Кремля,
– наголосили в ОСУВ "Хортиця".
Втрати Росії у війні / Інфографіка ОСУВ "Хортиця"
Там також додали, що лише у період з 31 березня до 7 квітня у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" Росії завдали наступних втрат:
- особового складу – 7 327;
- полон – 38;
- танків – 65;
- бойових бронемашин – 128;
- реактивних систем залпового вогню – 6;
- важких вогнеметних систем – 1;
- гармат і мінометів – 223;
- протитанкових засобів – 8;
- засоби РЕБ – 24;
- засоби ППО – 1;
- автомобільної техніки – 360;
- спеціальної техніки – 370;
- пунктів управління БпЛА – 117;
- укриттів – 1 025;
- складів боєприпасів – 50;
- склади ПММ – 16.
До слова, Сили безпілотних систем за 12 годин уразили 3 російських ЗРК "Бук". У мережі також опублікували ефектні кадри знищення ворожої техніки.