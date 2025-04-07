Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис командира тактичної групи "Велика Новосілка" Сергія Наєва.

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Понад сотню окупантів знищили під Андріївкою

Днями на напрямку Андріївка – Олексіївка росіян заманили у заздалегідь підготовлену пастку. Після цього сили кількох бригад та підрозділів зупинили рух ворога та завдали нищівного вогневого ураження.

Під час цієї операції по окупантах полетіли понад 600 артснарядів і 200 ударних дронів, унаслідок чого ворог зазнав втрат.

Внаслідок цього знищено 120 піхотинців противника, 3 танки, 11 бойових броньованих машин і один ворожий автомобіль. Після бою проведено зачистку місцевості. Таким чином намір ворога зазнав провалу,

– прозвітував Сергій Наєв.

Знищення ворога під Андріївкою: дивіться відео

За словами Наєва, успіх дій ЗСУ у протидії наступальним операціям Росії насамперед визначається наявністю достатнього складу сил і засобів.