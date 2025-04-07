Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

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ВСУ подсчитали потери России

В ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает российская армия за каждый квадратный километр украинской земли. Так, военные за основу расчетов взяли потери врага за первые 3 месяца 2025 года на Восточном направлении в зоне ответственности "Хортицы".

Как оказалось, в среднем, Россия тратит на захват 1 квадратного километра украинских территорий 146 военных, 1 танк, 2 боевые бронированные машины (ББМ) и 4,5 пушки.

Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля,
– отметили в ОСГВ "Хортица".


Потери России в войне / Инфографика ОСГВ "Хортица"

Там также добавили, что только в период с 31 марта по 7 апреля в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" России нанесли следующие потери:

  • личного состава – 7 327;
  • плен – 38;
  • танков – 65;
  • боевых бронемашин – 128;
  • реактивных систем залпового огня – 6;
  • тяжелых огнеметных систем – 1;
  • пушек и минометов – 223;
  • противотанковых средств – 8;
  • средства РЭБ – 24;
  • средства ПВО – 1;
  • автомобильной техники – 360;
  • специальной техники – 370;
  • пунктов управления БпЛА – 117;
  • укрытий – 1 025;
  • складов боеприпасов – 50;
  • склады ГСМ – 16.

К слову, Силы беспилотных систем за 12 часов поразили 3 российских ЗРК "Бук". В сети также опубликовали эффектные кадры уничтожения вражеской техники.