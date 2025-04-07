Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".
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ВСУ подсчитали потери России
В ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает российская армия за каждый квадратный километр украинской земли. Так, военные за основу расчетов взяли потери врага за первые 3 месяца 2025 года на Восточном направлении в зоне ответственности "Хортицы".
Как оказалось, в среднем, Россия тратит на захват 1 квадратного километра украинских территорий 146 военных, 1 танк, 2 боевые бронированные машины (ББМ) и 4,5 пушки.
Российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля,
– отметили в ОСГВ "Хортица".
Потери России в войне / Инфографика ОСГВ "Хортица"
Там также добавили, что только в период с 31 марта по 7 апреля в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" России нанесли следующие потери:
- личного состава – 7 327;
- плен – 38;
- танков – 65;
- боевых бронемашин – 128;
- реактивных систем залпового огня – 6;
- тяжелых огнеметных систем – 1;
- пушек и минометов – 223;
- противотанковых средств – 8;
- средства РЭБ – 24;
- средства ПВО – 1;
- автомобильной техники – 360;
- специальной техники – 370;
- пунктов управления БпЛА – 117;
- укрытий – 1 025;
- складов боеприпасов – 50;
- склады ГСМ – 16.
К слову, Силы беспилотных систем за 12 часов поразили 3 российских ЗРК "Бук". В сети также опубликовали эффектные кадры уничтожения вражеской техники.