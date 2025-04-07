Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского. Он также обнародовал видео, на котором зафиксированы дроновые удары украинских защитников.

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Силы обороны в марте обезвредили дронами более 77 тысяч целей

Сирский подчеркнул, что наращивание боевых возможностей беспилотных систем на поле боя является одним из ключевых приоритетов.

Он отметил, что увеличение роли дронов позволяет сохранять жизни украинских воинов.

Только за март, с помощью беспилотников различных типов, было поражено и уничтожено более 77 тысяч вражеских целей – это на 10% больше, чем в феврале,

– говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность защитникам за профессиональное и результативное выполнение боевых задач.

Напомним, что за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1350 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 175 единиц техники и вооружения агрессора.

По состоянию на утро 7 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 925 тысяч бойцов.