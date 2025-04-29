Однако последствия прекращения огня на 9 мая могут оказаться еще более тяжелыми для украинских сил. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, как Кремль пользуется якобы перемирием, которое сам и объявляет.

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Путин делает это 11 лет

Свитан напомнил, что во время однодневного "пасхального перемирия" россияне сумели подтянуть к линии боестолкновения свои силы и средства и продолжить боевые действия с большей интенсивностью.

Путин делает это 11 лет. Он с 2014-го использует перемирие для того, чтобы улучшить свои позиции на фронте и двигаться дальше,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Такая же ситуация может сложиться и во время "перемирия" на 9 мая. Для Путина, по мнению Свитана, главное – создать безопасные условия, прежде всего психологические, для тех, кто будет присутствовать на параде на Красной площади. Именно поэтому он и пошел на одностороннее перемирие.

Также россияне осознали, что за один день без ударов украинских сил – как во время "пасхального перемирия" – не смогут обеспечить весь комплекс мероприятий по ротациям, увеличению плотности войск на линии соприкосновения.

Путину нужно три дня, чтобы сделать серьезные вещи, где нужно, закопаться или подтянуть тылы. А потом двигаться дальше,

– уверен военный эксперт.

В то же время Кремлю сейчас выгодно даже 30-дневное перемирие, считает он, поэтому нельзя исключать, что накануне 9 мая, Путин объявит 30-дневную остановку огня, ведь это ему выгодно именно с военной точки зрения.

Россия сейчас готовится к летней военной кампании, которая должна начаться примерно в июне 2025 года – когда закончатся весенние дожди и через недели полторы просохнет почва.

Поэтому противнику нужна длительная оперативная пауза, чтобы подтянуть силы и средства, развернув их вдоль линии боестолкновения. А также обозначить определенные направления – одно главное и второстепенные, и быть готовым к продвижению,

– подчеркнул Роман Свитан.

Соответственно, пояснил военный эксперт, Путину нужно не 3 дня, а месяц паузы, чтобы после нее продолжить боевые действия.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя "перемирие на 9 мая", назвал комичным то, что Путин настолько не верит в российскую ПВО, что боится за свой парад на 9 мая. Ведь из-за возможной опасности на параде, многие могут не приехать в Москву. По словам Коваленко, одновременно российский диктатор не прекращает огонь, "потому что хочет дальше воевать".