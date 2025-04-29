Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
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Коваленко о "перемирии" Путина
Руководитель ЦПД заметил, так комично, что кремлевский диктатор настолько не верит в российскую "Пе-Ве-О", что боится за свой парад на 9 мая, и что на него многие могут не приехать.
При этом Путин не прекращает огонь, потому что хочет дальше воевать. Какая больная голова у него,
– подчеркнул Андрей Коваленко.
Накануне лейтенант также констатировал, что все, что не является всеобъемлющим прекращение огня, – это российская манипуляция в информационных и военных целях. Также попытка скрыть намерения Москвы продолжать войну.
Какова позиция Украины относительно перемирия на 9 мая
- Заметим, Владимир Зеленский отреагировал на очередное циничное предложение Владимира Путина.
- Украинский лидер констатировал, что наше государство еще 11 марта ответило положительно на американское предложение полной тишины. Также Киев предложил России в двустороннем порядке прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам, хотя бы по ним. Также сделать полным и продлить на 30 дней прекращение огня на Пасху.
- Однако Россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть США.
- "Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая", – подчеркнул Зеленский.
- Президент подчеркнул, что огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом россияне снова убивали.
- "Немедленное, полное и безусловное прекращение огня и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно. Это то, что может дать основу реальной дипломатии", – подчеркнул Зеленский.