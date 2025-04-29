Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Коваленко о "перемирии" Путина

Руководитель ЦПД заметил, так комично, что кремлевский диктатор настолько не верит в российскую "Пе-Ве-О", что боится за свой парад на 9 мая, и что на него многие могут не приехать.

При этом Путин не прекращает огонь, потому что хочет дальше воевать. Какая больная голова у него,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Накануне лейтенант также констатировал, что все, что не является всеобъемлющим прекращение огня, – это российская манипуляция в информационных и военных целях. Также попытка скрыть намерения Москвы продолжать войну.

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