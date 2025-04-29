Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Коваленко про "перемир'я" Путіна

Керівник ЦПД зауважив, так комічно, що кремлівський диктатор настільки не вірить у російську "Пе-Ве-О", що боїться за свій парад на 9 травня, і що на нього багато хто може не приїхати.

При цьому Путін не припиняє вогонь, бо хоче далі воювати. Яка хвора голова в нього,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Напередодні лейтенант також констатував, що все, що не є всеосяжним припинення вогню, – це російська маніпуляція в інформаційних і військових цілях. Також спроба приховати наміри Москви продовжувати війну.

Яка позиція України щодо перемир'я на 9 травня