Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, с какой целью глава Китая приедет к Владимиру Путину. Также Владимир Путин объявил "перемирие" на 9 мая, в частности, чтобы "минимизировать угрозу украинских дальнобойных ударов" по территории России в течение трех дней, что продлится прекращение огня.

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Россияне ставят условия США

Городницкий отметил, что Си Цзиньпин ведет свою игру. Он видит, что делает Трамп, и поэтому резко активизировался в отношении России. Китай уже осуществил огромную экспансию на российский рынок и не собирается быстро его покидать.

Си Цзиньпин не слишком хочет быть на параде 9 мая. Однако он едет в Россию, чтобы сблизиться с Россией и чтобы она случайно не надумала пойти к американцам,

– отметил политический эксперт.

В то же время россияне ставят условия США, мол, мы готовы с вами работать, если отдадите полностью Украину. За это они готовы бросить Китай, но Москва должна иметь альтернативу.

Тогда с России должны снять санкции, чтобы она могла зарабатывать средства в Европе, ведь сейчас они их получают от торговли с китайцами. Также россияне по условиям этого соглашения хотят захватить Украину, и тогда будут готовы поддержать США в борьбе с Китаем.

Однако на этом этапе такой сценарий не возможен. Даже Трамп, учитывая все переговорные возможности, не сможет это потянуть, хотя он очень хочет,

– подчеркнул доктор философии.

Трамп делал очень неприятные для Украины заявления о том, что Россия якобы хочет мира. Они связаны, по его словам, с переговорным процессом. Ему нужна Россия, Северная Корея, он хочет также перекупить Иран, чтобы все они по крайней мере, если не боролись против Китая, то хотя бы просто ничего не делали, если появится конфликтная ситуация у Вашингтона с Пекином.

Этот план не срабатывает у Трампа пока из-за того, что Украина не согласна, что за ее счет он будет решать свои вопросы. В предыдущие годы так происходило, но на этот раз так не будет,

– уверен Андрей Городницкий.

Также против этого выступает Европа, которая опасается, что следующей после Украины может стать она целью России.

Поэтому европейские страны, по мнению политического эксперта, не планируют оставлять Украину без помощи, и Трамп это понимает. Однако он не знает, что ему делать: отказываться от плана по России, бороться с ней и ее союзниками или искать другие пути взаимопонимания с Кремлем.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, комментируя возможность удара по Красной площади 9 мая, заметил, что россияне должны осознавать такую вероятность и должны быть готовыми к этому. Именно поэтому Кремль и объявил так называемое перемирие.