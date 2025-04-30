Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Премьер Индии не приедет в Москву на 9 мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не посетит Москву на 9 мая, несмотря на предварительные сообщения о возможном участии в параде.

Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Индия будет представлена на мероприятии "на другом уровне".

В то же время Песков подтвердил, что глава Китая Си Цзиньпин таки приедет в Россию для участия в параде.

Правда, других подробностей в Кремле пока не разглашают.

Напомним, что лидеры 19 стран подтвердили, что будут присутствовать в Москве на параде 9 мая. По словам Пескова, полный список иностранных гостей Кремль объявит позже. Он также напомнил, что еще в феврале Владимир Путин приглашал президента США Дональда Трампа на парад, однако американский лидер впоследствии заявил, что не собирается посещать Москву 9 мая.