Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Прем'єр Індії не приїде до Москви на 9 травня

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді не відвідає Москву на 9 травня, попри попередні повідомлення про можливу участь у параді.

Як зазначив прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков, Індія буде представлена на заході "на іншому рівні".

Водночас Пєсков підтвердив, що очільник Китаю Сі Цзіньпін таки приїде до Росії для участі в параді.

Щоправда, інших подробиць у Кремлі наразі не розголошують.

Нагадаємо, що лідери 19 країн підтвердили, що будуть присутніми у Москві на параді 9 травня. За словами Пєскова, повний список іноземних гостей Кремль оголосить пізніше. Він також нагадав, що ще у лютому Владімір Путін запрошував президента США Дональда Трампа на парад, однак американський лідер згодом заявив, що не збирається відвідувати Москву 9 травня.