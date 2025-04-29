Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що дуже хотілося б, аби українці на це наважилися. В іншому випадку наші партнери могли б надати нам додаткову допомогу.

До теми Не вірить у російську ППО, – у ЦПД висміяли пропозицію Путіна про "перемир'я" на парад 9 травня

Чи можливий удар по Росії

Якщо Україна не завдасть удару по Червоній площі, то наші партнери могли б обіцяти більше зброї. Адже коли ми говоримо про розблокування військової допомоги, то варто розуміти, що ми говоримо про засоби, які надав ще Джо Байден.

Адміністрація Трампа навіть не пообіцяла нову зброю і навіть блокує передачу списаних австралійською армією танків Abrams. Досі цей дозвіл не сформований, хоча бронетехніка критично важлива на фронті.

Щодо морального аспекту, не бити по центрах прийняття рішення, то можемо пригадати, як виглядають будівлі навколо Офісу Президента, буквально сусідні будівлі. Там російські ракети знесли цілі поверхи,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Росіяни дуже люблять розганяти пропаганду, що вся українська ППО нібито зібрана в урядовому кварталі. Насправді це зовсім не так. Ракети прилітають зовсім поруч.

"Росіяни розуміють, що вони також мають бути готовими, що по Червоній площі прилетить. Тому хочуть зробити так, щоб не лунали сирени повітряної тривоги, щоб не доводилося гостям спускатися у бомбосховище", – додав Дмитро Жмайло.

Саме тому Путін висунув буцімто мирну ініціативу про припинення боїв з 7 по 9 травня. Ймовірно, зараз Україна та Європа проводить дипломатичну роботу. Що з цього вийде – покаже час.

Але однозначно, що Україна має певний запас дронів, тому що 96% усіх безпілотних систем є вироблені в Україні. Росіяни це розуміють, тому так реагують.