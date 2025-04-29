В Австралії вже не впевнені, що Abrams потрібний Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Чому Австралія досі не передала Україні Abrams

Передача техніки ускладнилася після того, як президент США Дональд Трамп на певний час призупинив військову допомогу Україні.

Попри відновлення підтримки, Австралія досі очікує на дозвіл на експорт танків, але погодження з американського боку наразі немає.

Ми починаємо сумніватися, чи справді українці хочуть ці машини – дах танка є найслабшим місцем Abrams, а це війна з безпілотниками,

– повідомив один із представників Міноборони Австралії у коментарі для ABC.

Урядовці також зазначають, що транспортування техніки через океан ускладнюється тим, що в Австралії обмежена кількість спеціалістів, які могли б контролювати процес перевезення танків до України.

У жовтні 2024 року уряд Австралії затвердив передачу кількох десятків списаних танків Abrams у рамках пакета військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів.

Ці машини мали звільнити місце в австралійській армії для новішої версії танків – M1A2.