Які умови співпраці

Під час майбутнього візиту Китай, ймовірно, проявить готовність до поступок, зокрема погодиться обговорити підвищення закупівельної ціни на російський газ, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Пекін розглядає варіант тарифу на газ, що був би вищим за внутрішні ціни в Росії, але нижчим за чинний тариф газопроводу "Сила Сибіру", який діє з 2019 року.

Попри зрушення, сторони ще не досягли згоди щодо маршруту. Китай наполягає на прямому сполученні без транзиту через Монголію, тоді як Росія раніше розглядала саме такий варіант прокладки трубопроводу.

Що відомо про проєкт "Сила Сибіру-2"

Проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" має потенціал щорічно постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів газу, що дозволило б Пекіну зменшити залежність від дорогого імпорту СПГ. Для Росії це стало б ключовим кроком у переорієнтації енергетичного експорту після санкцій.

Однак переговори між країнами тривають уже кілька років, і Китай досі утримується навіть від попередніх угод. За даними кількох джерел, підписання договору під час візиту не планується.

Зауважте! Додаткову невизначеність вносить і зовнішній фактор – зусилля США щодо налагодження енергетичних контактів із Росією, зокрема потенційне партнерство з "Газпромом", що може вплинути на позиції сторін у переговорах.