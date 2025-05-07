Какие условия сотрудничества

Во время предстоящего визита Китай, вероятно, проявит готовность к уступкам, в частности согласится обсудить повышение закупочной цены на российский газ, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Пекин рассматривает вариант тарифа на газ, который был бы выше внутренних цен в России, но ниже действующего тарифа газопровода "Сила Сибири", который действует с 2019 года.

Несмотря на сдвиги, стороны еще не достигли согласия по маршруту. Китай настаивает на прямом сообщении без транзита через Монголию, тогда как Россия ранее рассматривала именно такой вариант прокладки трубопровода.

Что известно о проекте "Сила Сибири-2"

Проект газопровода "Сила Сибири-2" имеет потенциал ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров газа, что позволило бы Пекину уменьшить зависимость от дорогого импорта СПГ. Для России это стало бы ключевым шагом в переориентации энергетического экспорта после санкций.

Однако переговоры между странами продолжаются уже несколько лет, и Китай до сих пор воздерживается даже от предварительных соглашений. По данным нескольких источников, подписание договора во время визита не планируется.

Обратите внимание! Дополнительную неопределенность вносит и внешний фактор – усилия США по налаживанию энергетических контактов с Россией, в частности потенциальное партнерство с "Газпромом", что может повлиять на позиции сторон в переговорах.