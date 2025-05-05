Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Путіна Дмітрія Пєскова для російських ЗМІ.

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Що у Кремлі кажуть про зустріч Путіна і Трампа

Дмітрій Пєсков каже, що наразі у графіку президента Росії на середину травня немає поїздки на Близький Схід. Саме це місце фігурувало як потенційне місце зустрічі Путіна та Трампа.

За словами Пєскова, така зустріч багато в чому необхідна, але має бути підготовлена ​​відповідним чином.

Це вимагає продовження контактів між Москвою та Вашингтоном, які були започатковані й наразі тривають. Однак поки що конкретики з цього приводу немає,

– сказав він.

Зауважимо, що з моменту вступу на посаду Дональд Трамп не мав зустрічі з Путіним, однак провів вже дві з українським президентом. Перша – в Овальному кабінеті, – закінчилася для України не вдало, однак бесіда на похоронах Папи Римського Франциска стала "моментом розради".

Після цієї розмови Дональд Трамп у своїй соцмережі опублікував допис, у якому заявив, що у Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільних районах українських міст і сіл протягом кількох останніх днів. Він зазначає, що такі дії очільника Кремля змушують його думати, що можливо той не прагне завершити війну.