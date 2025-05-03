Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv Independent.

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Як Марк Бернс впливає на Трампа

Пастор Бернс побував у Бучі, де був вражений побаченим. Тоді він заявив, що ЗСУ слід надати зброю. Згодом він на власні очі побачив наслідки жорстокої атаки росіян по Кривому Рогу. Свої враження про візит Бернс розповів Трампу.

Я був у Бучі, де були звірства, де вбивали та страчували невинуватих людей. Майже 700 релігійних установ були навмисно атаковані росіянами, а 20 тисяч дітей були викрадені та депортовані в Росію, не враховуючи 1,3 мільйона дітей, які вважаються зниклими безвісти. Коли ви чуєте про ці звірства... Це суттєво змінило мою точку зору. Тепер я вважаю, що підтримка України – це перш за все підтримка Америки,

– сказав він.

Щодо реакції Трампа Бернс відповів так: "Президент завжди турбується і піклується про невинуватих людей, які гинуть. Президент завжди стурбований долею невинуватих, які вмирають і страждають. Саме тому ви бачите, що він чинить більший тиск на Путіна і висловлює своє невдоволення Путіним".

На думку Бернса, Трамп після зустрічі з ним почав вживати заходів. Наприклад, схвалив продаж зброї в Україну, "надіславши потужний сигнал про те, що Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист". Також було створено Американсько-український інвестиційний фонд реконструкції – це "монументальний крок у забезпеченні України ресурсами, необхідними для відновлення та зростання".