Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Independent.

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Как Марк Бернс влияет на Трампа

Пастор Бернс побывал в Буче, где был поражен увиденным. Тогда он заявил, что ВСУ следует предоставить оружие. Впоследствии он воочию увидел последствия жестокой атаки россиян по Кривому Рогу. Свои впечатления о визите Бернс рассказал Трампу.

Я был в Буче, где были зверства, где убивали и казнили невиновных людей. Почти 700 религиозных учреждений были намеренно атакованы россиянами, а 20 тысяч детей были похищены и депортированы в Россию, не считая 1,3 миллиона детей, которые считаются пропавшими без вести. Когда вы слышите об этих зверствах... Это существенно изменило мою точку зрения. Теперь я считаю, что поддержка Украины – это прежде всего поддержка Америки,

– сказал он.

Относительно реакции Трампа Бернс ответил так: "Президент всегда беспокоится и заботится о невиновных людях, которые погибают. Президент всегда обеспокоен судьбой невиновных, которые умирают и страдают. Именно поэтому вы видите, что он оказывает большее давление на Путина и выражает свое недовольство Путиным".

По мнению Бернса, Трамп после встречи с ним начал принимать меры. Например, одобрил продажу оружия в Украину, "послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту". Также был создан Американско-украинский инвестиционный фонд реконструкции – это "монументальный шаг в обеспечении Украины ресурсами, необходимыми для восстановления и роста".