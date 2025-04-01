Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Марка Бернса в соцсети Х.

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Что написал духовник Трампа после посещения Украины

Пастор Марк Бернс приехал по приглашению главного раввина Украины и увидел Бучу, Бородянку, Ирпень. Есть надежда, что духовник Трампа сможет донести правду о войне в Украине до новой администрации США.

"Война в Украине – это больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые. Независимо от того, нравится вам президент Трамп или президент Зеленский, здесь гибнут реальные люди. 20 000 детей были похищены и вывезены в Россию. 300 женщин были недавно изнасилованы, о чем сообщили многоконфессиональные религиозные лидеры. 700 религиозных сооружений были намеренно разрушены, потому что они часто являются единственным источником надежды для украинского народа. Невиновным невоенным со связанными за спиной руками стреляют в затылок", – написал Бернс.

Он всячески хвалил Трампа и уверял, что все в Украине благодарят его как самого большого друга. Также пастор призвал помнить, "что именно президент Трамп отправил "Джавелины" вместо подушек". Последнее – намек на Барака Обаму. Трамп уже много лет говорит, что Обама отправлял в Украину только гуманитарную помощь – в отличие от него.

Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 истребителей F-35, противовоздушное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей,

– подчеркнул Марк Бернс.

Когда духовному советнику Трампа напомнили его провокационные высказывания в отношении Зеленского, он сказал, что его мнение о войне в Украине изменилось.

Интересно, что в отношении "Шахедов" Трамп высказался очень двусмысленно. Впрочем, сейчас он недоволен и Зеленским, и Путиным, ведь война продолжается.