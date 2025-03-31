Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главного раввина Украины Моше Асмана. Личный духовный советник бывшего президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, прибыл в Украину.

Читайте также Как много людей погибло в Буче за время российской оккупации: в сети появились обновленные данные

Духовный советник Трампа в Украине

В рамках своего визита он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы воочию увидеть последствия преступлений российской армии.

По словам Моше Асмана, голос Бернса имеет значительное влияние в формировании политики Соединенных Штатов. Его визит в пострадавшие от войны города был организован для того, чтобы Бернс услышал свидетельства очевидцев трагедий и понял масштабы преступлений.

Увиденное глубоко поразило его. Он не скрывал своей боли, возмущения и искреннего сочувствия,

- отметил раввин Асман.

Он также выразил надежду, что Бернс, который имеет важные связи в политических кругах США, донесет "голос правды" до американских лидеров.

Духовный советник Трампа в Украине / Фото: Главный Раввин Украины

Кто такой Марк Бернс?

Пастор Бернс не только духовный лидер, но и активный участник политической жизни США. Он несколько раз пытался попасть в Конгресс, однако безуспешно. Во время президентских выборов 2016 года он активно поддерживал Дональда Трампа, став членом организации "Пасторы за Трампа".

После выборов 2020 года, когда Трамп проиграл Джо Байдену, Бернс высказывал сомнения относительно честности результатов, утверждая, что победа принадлежит именно республиканцу.