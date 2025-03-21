Отметим, что большинство из них являются мужчинами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Сколько людей погибло в Буче в результате российской оккупации

В издании говорят, что люди умирали не только от российских пуль, но и из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Кроме этого, были случаи смертей от голода.

В отчете бучанского архивного отдела отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля до 31 марта 2022 года, когда Бучу деоккупировали, погиб 381 человек. Среди них 281 погибший в результате боевых действий, еще 100 – от болезней и неоказания медицинской помощи.

Тогда как в Бучанской общине, куда кроме Бучи входят поселки Ворзель, Бабинцы и 11 окрестных сел, которые также были оккупированы, количество погибших составляет 554 человека. Из них от боевых действий погибли 396 человек, 158 – из-за нехватки лекарств и медицинской помощи.

Отметим, что еще 28 бучанцев погибли не на территории общины, а в других городах.

В общем 582 человека, из которых 435 мужчин и 147 женщин. 12 детей (в возрасте от 1,7 до 15 лет),

– указывают в отчете.

Кроме этого, еще 43 тела остаются неопознанными, а 38 бучанцев считаются пропавшими без вести. 33 жителей Бучанской общины до сих пор находятся в российском плену, еще один пленный умер в неволе.

Добавим, что в медиа можно встретить разные цифры о жертвах в этой общине. Начальник архивного отдела Бучанского совета Игорь Барткив объясняет, что путаница вызвана тем, что не всегда различают, о какой именно территориальной единице идет речь: отдельный город Буча, Бучанская территориальная община или вообще Бучанский район.

Отметим, что в Буче погиб 381 человек, в Бучанской территориальной общине – 554, в Бучанском районе – около 1200.

Напомним, что ранее удалось идентифицировать российского военного, который подозревается в убийстве женщины с "красным маникюром" Ирины Филькиной во время оккупации Бучи. Артем Тареев является командиром 234-го десантно-штурмового полка России. Именно он отдал приказ стрелять по гражданским, в результате чего были убиты 13 мирных жителей.