Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бучанский городской совет.

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Что известно об убийце "женщины с красным маникюром" в Буче

Так, полиция установила, что подозреваемым в убийстве Ирины Филькиной в Буче является российский военный Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ РФ.

По данным следствия, 5 марта 2022 года Тареев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной, что в Буче.

В тот же день около 11:15 Ирина Филькина, которая ехала на велосипеде, была расстреляна российскими военными – в нее выпустили не менее 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2,

– рассказали в Бучанском совете.

Следствие установило, что в результате приказа Тареева на улице Яблунской были убиты 13 мирных жителей.

Бучанский городской совет отмечает, что фото женщины с красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа. Установление подозреваемого в преступлении – это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием.