Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова сестры Артема Тареева – Виктории – для российского телеканала "Дождь".

К теме Убийцу женщины с "красным маникюром" из Бучи идентифицировали: это российский командир

Чем сейчас занимается убийца женщины с красным маникюром в Буче

Сестра россиянина рассказала российским журналистам, что она "новости не смотрит" и "не видит смысла отвечать на вопросы" относительно расследования украинских правоохранителей.

Можете дозвониться до его командования и уточнить этот вопрос. Он не отвечает на звонки, потому что воюет,

– сказала Виктория, сестра Тареева.

Российские журналисты также пообщались с дочерью убитой в Буче Ирины Филькиной – Ольгой. Она отметила, что видела результаты расследования.

"Результаты видела, но пока не увижу наказания, это не несет за собой никакого облегчения. Я хотела бы, если это когда-то может произойти, чтобы он (Артем Тареев – 24 Канал) и его товарищи по службе пережили такую же боль, которую нанесли", – сказала она.

К слову, Нацполиция установила, что подозреваемым в убийстве Ирины Филькиной в Буче является российский военный Артем Тареев, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ России. Именно он отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появляются в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной в Буче.