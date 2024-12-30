Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова сестри Артьома Тарєєва – Вікторії – для російського телеканалу "Дождь".

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Сестра росіянина розповіла російським журналістам, що вона "новини не дивиться" і "не бачить сенсу відповідати на питання" стосовно розслідування українських правоохоронців.

Можете додзвонитися до його командування та уточнити це питання. Він не відповідає на дзвінки, бо воює,

– сказала Вікторія, сестра Тарєєва.

Російські журналісти також поспілкувалися з донькою вбитої в Бучі Ірини Фількіної – Ольгою. Вона зазначила, що бачила результати розслідування.

"Результати бачила, але доки не побачу покарання, це не несе за собою жодного полегшення. Я хотіла б, якщо це колись може статися, щоб він (Артьом Тарєєв – 24 Канал) і його товариші за службою пережили такий самий біль, який завдали", – сказала вона.

До слова, Нацполіція встановила, що підозрюваним у вбивстві Ірини Фількиної у Бучі є російський військовий Артьом Тарєєв, командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ Росії. Саме він віддав наказ стріляти по всіх цивільних особах, які з'являються у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної у Бучі.