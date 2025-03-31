Таким образом Кэролайн Левитт прокомментировала слова Трампа о том, что он зол на Путина. А также заявления президента США о том, что Зеленского ждут "большие проблемы", если он откажется от соглашения об ископаемых. Детали передает 24 Канал.

Смотрите также Угрозы Зеленскому и "дедлайн" для Путина: главное из последнего интервью Трампа

Почему Трамп недоволен Зеленским и Путиным

Пресс-секретарь повторила, что Трамп стремится завершить войну.

Он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился. Он продолжает очень настойчиво работать над этим, и наши команды продолжают работать над этим,

– сказала Левитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Трамп "прилагает невероятные усилия", чтобы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, и работает невероятно упорно.

WSJ предположили, что на Трампа могли повлиять и он изменил отношение к Путину.

Также американский президент спрашивал совета у лидера Финляндии по поводу Путина.

Есть мнение, что Трамп хочет побыстрее закончить войну в Украине, чтобы сосредоточиться на потенциальном противостоянии с Китаем.