Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Главная угроза для США

Министр обороны переориентировал вооруженные силы США на приоритетное сдерживание захвата Тайваня Китаем, а также укрепление обороны Америки путем "принятия риска" в Европе и других частях мира. Об этом говорится в секретной внутренней инструкции.

Издание отмечает, что документ содержит "отпечатки пальцев" консервативного фонда "Наследие" (Heritage Foundation). В частности, некоторые части почти дословно дублируют текст, опубликованный аналитическим центром в прошлом году.

Документ, известный под названием "Временные стратегические наставления национальной обороны" с грифом "секретно/не для служебного пользования", был распространен по всему минобороны в середине и подписан Хегсетом. В нем "в широких и иногда предвзятых деталях" изложена реализация видения Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне с Китаем и защите США от угроз в "ближнем зарубежье", включая Гренландию и Панамский канал.

Эта инструкция определяет систему приоритетов для высших должностных лиц оборонного ведомства и видение выполнения этой работы. Кроме того, в документе предписано военным играть более непосредственную роль в противодействии нелегальной миграции и наркоторговле.

Как пишет газета, администрация США во время первого президентского срока Трампа и администрация Байдена охарактеризовали Китай как самую большую угрозу для США и нацеливали силы на подготовку и сдерживание конфликта в Тихоокеанском регионе.

Однако указания Хегсета поражают тем, что потенциальное вторжение на Тайвань рассматривается как эксклюзивный анимационный сценарий, которому должен быть отдан приоритет перед другими потенциальными опасностями. Это переориентация огромной военной архитектуры США на Индо-Тихоокеанский регион, что выходит за рамки миссии по обороне родины.

В документе также говорится, что Пентагон "возьмет на себя риск на других театрах военных действий", ввиду кадровых и ресурсных ограничений. Также будет оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании от угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

Агентство сосредоточится на антитеррористических миссиях против групп, которые имеют возможность и намерение нанести удар по США, говорится в руководстве, сигнализируя о том, что оно отдаст приоритет боевикам на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют регион, но не имеют амбиций совершать международные атаки.

Китай – единственная постоянная угроза для министерства (обороны США – 24 Канал). Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США – единственный сценарий для министерства,

– отметил Хегсет.

Его концепция планирования сил – концепция того, как Пентагон будет развивать и обеспечивать ресурсами вооруженные силы для противостояния предполагаемым угрозам, – будет рассматривать конфликт только с Пекином при планировании действий на случай большой силовой войны, в то время, как угроза со стороны Москвы будет в основном касаться европейских союзников.

Издание отметило, новые указания Пентагона по "защите" Тайваня включают увеличение присутствия войск с помощью подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и специальных подразделений армии и морской пехоты, а также большее внимание к бомбам, которые уничтожают укрепленные и подземные цели.

Также план предусматривает улучшение обороны дислокации американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создание заранее размещенных запасов и улучшение материально-технического обеспечения.

США также планируют повлиять на администрацию Тайваня, чтобы остров увеличил долю военных расходов с нынешних 2,5% до 10% ВВП.