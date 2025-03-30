Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Головна загроза для США

Міністр оборони переорієнтував збройні сили США на пріоритетне стримування захоплення Тайваню Китаєм, а також зміцнення оборони Америки шляхом "прийняття ризику" в Європі й інших частинах світу. Про це йдеться у секретній внутрішній інструкції.

Видання зазначає, що документ містить "відбитки пальців" консервативного фонду "Спадщина" (Heritage Foundation). Зокрема, деякі частини майже дослівно дублюють текст, опублікований аналітичним центром минулого року.

Документ, відомий під назвою "Тимчасові стратегічні настанови національної оборони" з грифом "таємно/не для службового користування", був розповсюджений по всьому міноборони в середині й підписаний Гегсетом. У ньому "в широких й подекуди упереджених деталях" викладено реалізацію бачення Дональда Трампа щодо підготовки й перемоги у потенційній війні з Китаєм і захисту США від загроз у "близькому закордонні", включаючи Гренландію й Панамський канал.

Ця інструкція визначає систему пріоритетів для вищих посадових осіб оборонного відомства й бачення виконання цієї роботи. Окрім того, у документі наказано військовим відігравати більш безпосередню роль у протидії нелегальній міграції й наркоторгівлі.

Як пише газета, адміністрація США під час першого президентського терміну Трампа й адміністрація Байдена схарактеризувати Китай як найбільшу загрозу для США й націлювали сили на підготовку та стримування конфлікту в Тихоокеанському регіоні.

Однак, вказівки Гегсета вражають тим, що потенційне вторгнення на Тайвань розглядається як ексклюзивний анімаційний сценарій, якому має бути надано пріоритет перед іншими потенційними небезпеками. Це переорієнтація величезної військової архітектури США на Індо-Тихоокеанський регіон, що виходить за рамки місії з оборони батьківщини.

У документі також йдеться про те, що Пентагон "візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій", зважаючи на кадрові й ресурсні обмеження. Також чинитиме тиск на союзників у Європі, на Близькому Сході й у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону та взяли на себе основну роль у стримуванні від загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану.

Агентство зосередиться на антитерористичних місіях проти груп, які мають можливість і намір завдати удару по США, йдеться в керівництві, сигналізуючи про те, що воно віддасть пріоритет бойовикам на Близькому Сході й в Африці, які дестабілізують регіон, але не мають амбіцій здійснювати міжнародні атаки.

Китай — єдина постійна загроза для міністерства (оборони США – 24 Канал). Недопущення того, щоб захоплення Тайваню Китаєм стало доконаним фактом, при одночасному захисті США — єдиний сценарій для міністерства,

— зазначив Гегсет.

Його концепція планування сил – концепція того, як Пентагон буде розбудовувати й забезпечувати ресурсами збройні сили для протистояння передбачуваним загрозам, – розглядатиме конфлікт лише з Пекіном при плануванні дій на випадок великої силової війни, в той час, як загроза з боку Москви буде в основному стосуватися європейських союзників.

Видання зазначило, нові вказівки Пентагону щодо "захисту" Тайваню включають збільшення присутності військ за допомогою підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів і спеціальних підрозділів армії й морської піхоти, а також більшу увагу до бомб, які знищують укріплені та підземні цілі.

Також план передбачає покращення оборони дислокації американських військ в Індо-Тихоокеанському регіоні, створення заздалегідь розміщених запасів і покращення матеріально-технічного забезпечення.

США також планують вплинути на адміністрацію Тайваню, аби острів збільшив частку військових витрат з нинішніх 2,5% до 10% ВВП.