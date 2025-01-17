Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що Рубіо думає про китайську загрозу для Тайваню і США

Так, під час слухань у Сенаті щодо розгляду кандидатури Марко Рубіо заявив, що вважає Китай найбільшою загрозою для Америки. Відповідальність за зростання китайської загрози пан Рубіо поклав на попередні уряди Америки, що "тримали курс на глобалізм" в економіці.

Рубіо переконаний, що Сполучені Штати повинні почати ставити свої "основні національні інтереси понад усе", зазначивши, що реалізовуватиме бачення Трампа. Кандидат стверджує, що Вашингтон повинен активізуватися, щоб конкурувати з Пекіном.

Якщо ми не змінимо курс, ми будемо жити у світі, де багато чого з того, що має значення для нас щодня, від нашої безпеки до нашого здоров’я, залежатиме від того, дозволять нам китайці мати це чи ні,

– сказав він.

За словами нового держсекретаря, США "будуть мати справу" з китайським вторгненням на Тайвань до 2030 року. Він переконаний, що воно неминуче, якщо не відбудуться кардинальні зміни.

До слова, раніше Reuters писало, що коментарі Трампа щодо Гренландії й Панамського каналу свідчать про серйозність його намірів, і це відкриває дискусії в Китаї про можливість "повернення" Тайваню.