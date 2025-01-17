Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что Рубио думает о китайской угрозе для Тайваня и США

Так, во время слушаний в Сенате по рассмотрению кандидатуры Марко Рубио заявил, что считает Китай самой большой угрозой для Америки. Ответственность за рост китайской угрозы господин Рубио возложил на предыдущие правительства Америки, что "держали курс на глобализм" в экономике.

Рубио убежден, что Соединенные Штаты должны начать ставить свои "основные национальные интересы превыше всего", отметив, что будет реализовывать видение Трампа. Кандидат утверждает, что Вашингтон должен активизироваться, чтобы конкурировать с Пекином.

Если мы не изменим курс, мы будем жить в мире, где многое из того, что имеет значение для нас ежедневно, от нашей безопасности до нашего здоровья, будет зависеть от того, позволят нам китайцы иметь это или нет,

– сказал он.

По словам нового госсекретаря, США "будут иметь дело" с китайским вторжением на Тайвань до 2030 года. Он убежден, что оно неизбежно, если не произойдут кардинальные изменения.

К слову, ранее Reuters писало, что комментарии Трампа по Гренландии и Панамскому каналу свидетельствуют о серьезности его намерений, и это открывает дискуссии в Китае о возможности "возвращения" Тайваня.