Заявления Трампа вызвали обсуждение среди китайских экспертов и общественности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему территориальные претензии Трампа ставят Тайвань под угрозу

В китайских социальных сетях активно обсуждают возможные последствия таких заявлений для политики США в отношении Тайваня. Хотя в военном плане ничего не изменится в ближайшее время, некоторые аналитики считают, что подход Трампа, который воспринимает внешнюю политику как "трансакционную", может привести к пересмотру позиции по Тайваню.

По мнению профессора Чжао Минхао из Шанхайского университета Фудань, комментарии Трампа по Гренландии и Панамскому каналу свидетельствуют о серьезности его намерений, и это открывает дискуссии в Китае о возможности "возвращения" Тайваня.

Министерство иностранных дел Китая назвало любые параллели между Гренландией и Тайванем "абсурдными", подчеркивая, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая. Тайбэй, в свою очередь, подчеркивает, что сохранение статус-кво в Тайваньском проливе остается незыблемым.

Обратите внимание! Китай считает Тайвань частью своей территории и никогда не отказывался от возможности применения силы, чтобы взять остров под свой контроль. Сдерживающим фактором для Пекина являются обязательства США, закрепленные законом, предоставлять Тайваню средства для обороны.



Из-за политики "стратегической неопределенности", остается непонятным, поддержат ли американские войска Тайбэй в случае военного вторжения со стороны Китая. В период своего первого президентского срока Дональд Трамп демонстрировал значительную поддержку Тайваня, в частности через продажу вооружений. Однако во время прошлогодней предвыборной кампании он отметил, что Тайвань должен оплачивать американскую защиту.

Некоторые китайские комментаторы считают, что если США начнут действовать решительно по Гренландии, Китай должен воспользоваться ситуацией для решения вопроса Тайваня. Однако международные эксперты, в частности Бонни Глейзер и Дрю Томпсон, считают, что Пекин вряд ли проведет такие параллели. По их мнению, решимость США защищать свои интересы, включая поддержку Тайваня, остается мощным сдерживающим фактором для Китая.