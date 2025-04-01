Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Марка Бернса в соцмережі Х.

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Що написав духівник Трампа після відвідин України

Пастор Марк Бернс приїхав на запрошення головного рабина України і побачив Бучу, Бородянку, Ірпінь. Є сподівання, що духівник Трампа зможе донести правду про війну в Україні до нової адміністрації США.

"Війна в Україні – це більше, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, подобається вам президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть реальні люди. 20 000 дітей були викрадені та вивезені до Росії. 300 жінок були нещодавно зґвалтовані, про що повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. 700 релігійних споруд були навмисно зруйновані, тому що вони часто є єдиним джерелом надії для українського народу. Невинуватим невійськовим зі зв'язаними за спиною руками стріляють у потилицю", – написав Бернс.

Він усіляко хвалив Трампа та запевняв, що всі в Україні дякують йому як найбільшому другові. Також пастор закликав пам'ятати, "що саме президент Трамп відправив "Джавеліни" замість подушок". Останнє – натяк на Барака Обаму. Трамп уже багато років говорить, що Обама відправляв в Україну лише гуманітарну допомогу – на відміну від нього.

Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 винищувачів F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей,

– підкреслив Марк Бернс.

Коли духовному раднику Трампа нагадали його провокативні висловлювання щодо Зеленського, він сказав, що його думка про війну в Україні змінилася.

Цікаво, що стосовно "Шахедів" Трамп висловився дуже двозначно. Втім, зараз він незадоволений і Зеленським, і Путіним, адже війна триває.