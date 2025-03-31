Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова виконувача обов'язків Генерального прокурора України Олексія Хоменка в етері національного маратону.

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Олексій Хоменко розповів, що лише за 30 днів окупації в Бучанському районі вчинено понад 9 тисяч воєнних злочинів. Також окупанти вбили 1 800 мирних жителів, серед яких 43 дитини, та знищили 3 800 будівель.

За результатами розслідування даних кримінальних проваджень 178 особам повідомлено про підозру, а 21 воєнного злочинця засуджено.

Весь цивілізований світ побачив, на що готова диктатура, щоб знищити демократію. Адже бучанська різанина була не випадковою. Це спланована акція, яка не лише толерувалася, але й заохочувалася керівництвом Росії,

– сказав виконувач обов'язків генпрокурора.

Він також запевнив, що Україна не зупиниться на шляху притягнення винних до відповідальності. Крім того, наші правоохоронці працюють з партнерами для забезпечення відповідальності для ворога на міжнародному рівні.

"Зокрема, понад 25 країн проводять власні розслідування воєнних злочинів, є перші підрозділи та навіть вирок. Ми продовжуємо співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, який видав арешти на 6 представників вищого військового та політичного керівництва Росії. Триває спільна робота на базі Євроюст", – зауважив Хоменко.

До слова, до 3 річниці звільнення Бучі у місто приїхав духовний наставник Дональда Трампа Марк Бернс. Пастор на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії та висловив глибоке обурення та співчуття.