Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Як Трамп реагує на дронові атаки по Україні

Журналіст запитав, чому США не протидіють атакам "Шахедами". Дослівно його запитання звучало так: "Іранські безпілотники щодня атакують і вбивають українців. Чому ви нічого не робите?"

Відповідь Трампа вражає:

Ну, подивимося, що буде далі. Я отримую звіти про це [іранські дрони], ми вивчаємо ці звіти. Іран виробляє багато безпілотників, і вони роблять дуже ефективні безпілотники,

– сказав лідер США.

Він заявив, що у списку "того, за чим треба стежити" Іран стоїть дуже високо. Таким чином Трамп, вочевидь, хотів продемонструвати, що в нього все під контролем.

А далі президент Сполучених Штатів перейшов до стосунків Вашингтона з Тегераном стосовно ядерної угоди.

"Я надіслав їм листа і сказав, що вам доведеться прийняти рішення, і нам доведеться або говорити, або з Іраном трапиться щось дуже погане", – завершив Трамп.

Тобто він нічого не відповів на пряме запитання медійника.

Тим часом Росія вкотре запустила "Шахеди". Останнім часом кількість дронів-камікадзе сягає близько 150 – 200 щоночі. У ніч на 28 березня окупанти запустили 163 БпЛА.

Слід сказати, що ворог б'є і FPV-дронами по прифронтових територіях. Там загарбники влаштовують ціле сафарі на цивільних, які можуть іти або їхати вулицею на велосипеді, вивозити дітей на авто та й просто лагодити дах.

Як Україна реагує на порушення перемир'я Росією

Володимир Зеленський заявив, що попросив Рустема Умєрова передати США всю інформацію про порушення Москвою домовленостей.