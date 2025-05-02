Что нужно знать об украинско-американском инвестиционном фонде восстановления

Соответственно, взносы будут зачисляться в гривнах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Есть договоренность о том, что фонд будет зарегистрирован в Соединенных Штатах, но действовать будет в Украине, и основной счет, куда Украина будет зачислять взнос, будет открыт в Украине в гривнах. Это важный момент.

Шмыгаль также отметил, что соглашение об ископаемых с США – бессрочное. Однако обе стороны смогут прекратить его действие через 10 лет.

Обратите внимание! Прекращение соглашения через 10 лет состоится по соглашению сторон.

Мы хотели бы, чтобы это соглашение работало более 10 лет – десятки лет, поскольку для нас это фонд прямых инвестиций, хороший инвестиционный инструмент,

– говорит Шмыгаль.

По состоянию на сейчас это соглашение охватывает всю суверенную территорию Украины. К тому же, в приложении будет указан перечень недр.

Напомним! 30 апреля было подписано соглашение между США и Украиной "о недрах".