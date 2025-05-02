Для чего Трампу введение этих санкций

Санкции, которые анонсировал Трамп, будут касаться не только стран, а и отдельных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.

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Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Любое физическое или юридическое лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, немедленно подлежит вторичным санкциям. Им будет запрещено вести любую деятельность в Соединенных Штатах Америки.

Нужно понимать, что нефть – один из основных источников дохода Ирана. Таким образом Трамп стремится давить на Тегеран, чтобы способствовать сокращению ядерной программы.

Что происходит сейчас между Ираном и США

Переговоры о сокращении ядерной программы между США и Ираном зашли в тупик. В частности, это стало понятным после переноса очередного раунда американо-иранских переговоров. Это объяснили "логистическими причинами".

Администрация Трампа, по состоянию на сейчас, требует от Ирана отказаться от:

намерения создать ядерное оружие;

обогащения урана.

А вот Тегеран говорит, что он не будет демонтировать свои центрифуги по обогащению урана. Также Иран не планирует: