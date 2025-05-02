Для чего Трампу введение этих санкций
Санкции, которые анонсировал Трамп, будут касаться не только стран, а и отдельных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.
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Любое физическое или юридическое лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, немедленно подлежит вторичным санкциям. Им будет запрещено вести любую деятельность в Соединенных Штатах Америки.
Нужно понимать, что нефть – один из основных источников дохода Ирана. Таким образом Трамп стремится давить на Тегеран, чтобы способствовать сокращению ядерной программы.
Что происходит сейчас между Ираном и США
Переговоры о сокращении ядерной программы между США и Ираном зашли в тупик. В частности, это стало понятным после переноса очередного раунда американо-иранских переговоров. Это объяснили "логистическими причинами".
Администрация Трампа, по состоянию на сейчас, требует от Ирана отказаться от:
- намерения создать ядерное оружие;
- обогащения урана.
А вот Тегеран говорит, что он не будет демонтировать свои центрифуги по обогащению урана. Также Иран не планирует:
- прекращать обогащение;
- сокращение запасов обогащенного урана (ниже уровня, что был установлен еще в соглашении 2015 года).