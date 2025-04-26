Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

К теме США и Иран заявили о прогрессе в ядерных переговорах

Какими были последние переговоры США и Ирана

Человек, близкий к Стиву Уиткоффу, специального представителя президента США на Ближнем Востоке, признал, что встреча началась и позже завершилась.

После переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил иранскому государственному телевидению, что в течение дня стороны обменивались письменными замечаниями во время обсуждений, которые он охарактеризовал "очень серьезными и ориентированными на работу".

На этот раз переговоры были гораздо серьезнее, чем в прошлом, и мы постепенно перешли к более глубоким и подробным обсуждениям. Мы несколько отошли от более широких, общих обсуждений - хотя нельзя сказать, что все разногласия были решены. Разногласия все еще существуют как по основным вопросам, так и по деталям,

– сказал он.

В то же время высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности заявил, что переговоры были "положительными и продуктивными".

"Этот последний раунд прямых и косвенных обсуждений длился более 4 часов. Еще многое предстоит сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения. Мы договорились встретиться снова в ближайшее время в Европе, и мы благодарим наших оманских партнеров за содействие этим переговорам", – отметил собеседник.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в двух предыдущих раундах переговоров, тоже выразил положительное мнение по итогам субботних переговоров. Он заявил, что Иран и США "проявили общее стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и неизменных обязательствах

Были рассмотрены основные принципы, цели и технические проблемы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, а еще одна встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая,

– написал аль-Бусаиди в соцсети Х.

В AP отметили, что эти переговоры имеют целью ограничить ядерную программу Ирана в обмен на отмену некоторых сокрушительных экономических санкций, которые США наложили на Исламскую Республику.