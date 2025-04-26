Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

До теми США та Іран заявили про прогрес у ядерних переговорах

Якими були останні переговори США та Ірану

Людина, близька до Стіва Віткоффа, спеціального представника президента США на Близькому Сході, визнала, що зустріч почалася і пізніше завершилася.

Після переговорів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив іранському державному телебаченню, що протягом дня сторони обмінювалися письмовими зауваженнями під час обговорень, які він схарактеризував "дуже серйозними та орієнтованими на роботу".

Цього разу переговори були набагато серйознішими, ніж у минулому, і ми поступово перейшли до глибших і докладніших обговорень. Ми дещо відійшли від ширших, загальних обговорень - хоча не можна сказати, що всі розбіжності було вирішено. Розбіжності все ще існують як щодо основних питань, так і щодо деталей,

– сказав він.

Водночас високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності заявив, що переговори були "позитивними та продуктивними".

"Цей останній раунд прямих і непрямих обговорень тривав понад 4 години. Ще багато що належить зробити, але було досягнуто подальшого прогресу в досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову найближчим часом у Європі, і ми дякуємо нашим оманським партнерам за сприяння цим переговорам", – зауважив співрозмовник.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, що виступав посередником у двох попередніх раундах переговорів, теж висловив позитивну думку за підсумками суботніх переговорів. Він заявив, що Іран і США "виявили спільне прагнення досягти угоди, заснованої на взаємній повазі та незмінних зобов'язаннях

Було розглянуто основні принципи, цілі та технічні проблеми. Переговори продовжаться наступного тижня, а ще одна зустріч на високому рівні попередньо запланована на 3 травня,

– написав аль-Бусаїді в соцмережі Х.

У AP зазначили, що ці переговори мають на меті обмежити ядерну програму Ірану в обмін на скасування деяких нищівних економічних санкцій, які США наклали на Ісламську Республіку.