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Що відомо про переговори між США та Іраном

Іранське державне телебачення повідомило, що делегація країни прибула в Мускат у суботу вранці.

Я хочу, щоб Іран був чудовою, великою, щасливою країною. Але вони не можуть мати ядерну зброю,

– заявив Трамп журналістам перед початком переговорів.

Радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Алі Шамхані наголосив, що Тегеран має намір досягти "справжньої та справедливої угоди", додавши, що "готові важливі та реалізовані пропозиції".

Як повідомляє іранське агентство Tasnim, переговори розпочнуться після зустрічі з міністром закордонних справ Оману Бадром бін Хамадом Аль-Бусаіді. Очікується, що переговори між США та Іраном почнуться в другій половині дня за участю Бусаіді як посередника.

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Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, який у складній структурі влади Ірану має останнє слово в ключових державних питаннях, надав Аббасу Арагчі "повні повноваження" для ведення переговорів, повідомив Reuters іранський чиновник.

"Тривалість переговорів, які стосуватимуться лише ядерної проблеми, залежатиме від серйозності та доброї волі американської сторони", – заявив чиновник на умовах анонімності через делікатність питання.

Іран також чітко відмовився від можливості обговорення своїх оборонних можливостей, зокрема ракетної програми.

До слова, речник іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї, якого цитує "Європейська Правда", заявив, що Тегеран погодився на зустріч зі США, оскільки "серйозно і з відвертою пильністю дає дипломатії справжній шанс" і американська сторона "повинна цінувати це рішення".