Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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США та Іран домовилися про нову зустріч

Іран і США планують знову зустрітися наступного тижня щодо іранської ядерної програми, яка швидко розвивається, після того, як обидві сторони заявили, що досягли прогресу у своїх переговорах у суботу в Римі. Так, американський чиновник підтвердив, що під час переговорів в Італії спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спілкувалися віч-на-віч.

Нова зустріч посадовців Ірану та США запланована на 26 квітня. Вона відбудеться в Омані. Це підтвердив очільник МЗС Ірану Арагчі. Він написав, що на переговорах сторони "досягли дуже хорошого прогресу в наших прямих і непрямих переговорах". Також Арагчі додав, що сторони досягли "прогресу щодо принципів і цілей можливої угоди", але зауважив, що "оптимізм може бути виправданим, але тільки з великою обережністю".

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності, також підтвердив, що сторони "досягнули дуже значного прогресу"

У ЗМІ додають, що переговори між Іраном та США є історичним моментом, враховуючи десятиліття ворожнечі між двома країнами після Ісламської революції 1979 року та кризи із захопленням заручників у посольстві США.

