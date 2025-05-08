Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, какова истинная цель приезда главы Китая в Россию и какую цену за это может заплатить Кремль. В частности, Си Цзиньпин и Владимир Путин планируют "разморозить" проект газопровода "Сила Сибири-2". Пекин заинтересован в тарифе на газ, который был бы выше внутренних цен в России, но ниже действующего тарифа газопровода "Сила Сибири".

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Пекину не нравится то, что делает Путин

Загородний отметил, что Си Цзиньпин использует момент для "выкручивания рук" россиян.

Не известно, что стоило россиянам, чтобы глава Китая вообще приехал в Россию. Мы это увидим по договорам, которые будут подписаны в Москве,

– предположил он.

Китай, по мнению политолога, имеет еще много возможностей получить желаемое от Кремля. Например, Пекин может поставить условия продавать им российский газ и нефть по "справедливым" тарифам – по дотированным ценам, по которым платят российские граждане.

Китайцы еще многое могут забрать у России. Например, технологии, которые еще не имеет Пекин. Также его интересует доступ к Арктике и "Газпром" и "Роснефть" пока еще в руках россиян. У Китая могут быть различные методики "выкручивания рук" россиянам,

– отметил Тарас Загородний.

Пекину, добавил он, точно не нравится попытки Путина договориться с Трампом. Поэтому у китайцев может возникнуть мысль о существовании России в сегодняшнем формате.

Китаю, как подчеркнул политолог, не интересно, чтобы Россия была нейтральной, например, создавала угрозу на его границах или имела неопределенность, если начнется война между Китаем и США.

Напомним, что по словам председателя благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, Си Цзиньпин будет улыбаться и делать вид в Москве, что ему все нравится. Однако он будет и говорить с Путиным о том, что действительно важно, в частности, о продаже газа и нефти на более выгодных для Китая условиях. При этом, по мнению Романовой, глава Китая не будет критиковать Путина, ведь может другим способом заставить его пойти на уступки.