Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чого прагне Путін від Китаю

Росіяни вже показали відео зустрічі Путіна та Сі. Ті довго йшли червоною доріжкою назустріч одне одному. Але гість почувався впевненіше, ніж господар Кремля.

Китайський лідер зустрічався з Путіним близько 40 разів. Його візит на "парад перемоги" повен символізму, тож Сі займе місце в першому ряду. Він є найбільш високим гостем заходу.

Путін демонструє Заходу, що має впливових друзів. Імовірно, він хоче, що Китай став посередником у мирних перемовинах щодо війни в Україні.

Пєсков заявив, що про війну в Україні Путін і Сі поки не говорили.

КНР не тільки допомагає Москві обходити санкції, але й експортує свої дрони та зброю. В Україні китайці воюють на боці Росії.

Але Путін хоче більшого. Енергетика Росії постраждала від санкцій, тож у Кремлі сподіваються, що Пекін допоможе компенсувати втрати на європейському ринку, спричинені санкціями. Швидше за все, говоритимуть про газопровід "Сила Сибіру".

Китай і Росія мають взаємовигідні відносини, але експерти кажуть, що нинішній баланс сил схиляється на користь Пекіна. Метью Сассекс, експерт з російської та китайської стратегічної політики, сказав, що "Путін є одночасно і активом, і пасивом" для Китаю. Пан Сі, ймовірно, приїхав до Москви із своїм власним порядком денним – насамперед, як вести торгову війну з США і як поводитися з Трампом,

– припускають медійники.

А ще китайців дуже дратує участь КНДР у війні на боці Росії. Тісна співпраця Путіна та Кіма обурює Сі, бо раніше Північну Корею вважали молодшою сестрою Китаю. Тому це питання також порушать під час зустрічі.

Та Путіна й Сі об'єднує бажання зруйнувати старий порядок. На противагу їм у Великій Британії бійці ЗСУ взяли участь у параді. The Telegraph вважають це знаменним.