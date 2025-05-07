Про це 24 Каналу розповів публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що мотиви Китаю тут досить зрозумілі. Навряд чи Україна атакує безпосередньо сам парад на 9 травня в Росії. Російський диктатор буквально прикриється "щитом" з дітей, жінок та лідерів інших країн, аби там не було жодного інциденту.

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Чому Сі поїде до Росії

Як наголосив Богданов, Сі Цзіньпін у такий спосіб передає "привіт" Сполученим Штатам. Йому важливо продемонструвати, що Росія – саме його партнер чи навіть сателіт. Відомо, що Трамп хотів би перетягнути Путіна на свій бік у боротьбі проти Китаю.

Цілком ймовірно, що під час цього візиту будуть обговорювати різні економічні проєкти на кшталт розвитку Далекого Сходу, міждержавного сполучення і так далі. Зазвичай лише 10% з них доходять до реалізації.

Але головний мотив і Росії, і Китаю – показати, що дружба між ними нібито міцна.

Росія хоче покращити позиції у перемовинах зі США. Китай хоче убезпечити свого ресурсного сателіта, який постачає їм критично важливі ресурси. Це важливо на тлі напруження на Близькому Сході та на Півдні Азії, де можуть опинитися під ударом китайські маршрути постачання,

– зазначив Богданов.

Додамо, вже відомо, що Сі перебуватиме в Росії з 7 по 10 травня. Окрім участі в параді, він обговорить з Путіним розвиток стратегічного партнерства та підпише деякі документи.