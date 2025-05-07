Об этом 24 Каналу рассказал публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что мотивы Китая тут достаточно понятны. Вряд ли Украина атакует непосредственно сам парад на 9 мая в России. Российский диктатор буквально прикроется "щитом" из детей, женщин и лидеров других стран, чтобы там не было никакого инцидента.

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Почему Си поедет в Россию

Как отметил Богданов, Си Цзиньпин таким образом передает "привет" Соединенным Штатам. Ему важно продемонстрировать, что Россия – именно его партнер или даже сателлит. Известно, что Трамп хотел бы перетянуть Путина на свою сторону в борьбе против Китая.

Вполне вероятно, что во время этого визита будут обсуждать различные экономические проекты вроде развития Дальнего Востока, межгосударственного сообщения и так далее. Обычно лишь 10% из них доходят до реализации.

Но главный мотив и России, и Китая – показать, что дружба между ними якобы крепкая.

Россия хочет улучшить позиции в переговорах с США. Китай хочет обезопасить своего ресурсного сателлита, который поставляет им критически важные ресурсы. Это важно на фоне напряженности на Ближнем Востоке и на Юге Азии, где могут оказаться под ударом китайские маршруты поставок,

– отметил Богданов.

Добавим, уже известно, что Си будет находиться в России с 7 по 10 мая. Кроме участия в параде, он обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства и подпишет некоторые документы.