Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко, отметив, что поездка Лукашенко состоится, потому что ему важно показать свою лояльность перед своим хозяином Путиным.

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Чего боится Лукашенко, когда находится в России?

У самопровозглашенного президента Беларуси будет несколько проблем, связанных с визитом в Москву 9 мая. Первая заключается в том, что ему надо будет предусмотреть какой-то транспорт на Кремлевской площади. Еще несколько лет назад он не в состоянии был самостоятельно пройти пешком на расстояние.

"Если придется идти к могиле неизвестного солдата возлагать цветы, то вряд ли Лукашенко сможет дойти. Это первый вызов для него", – отметил Латушко.

Вторая проблема кроется также в состоянии его здоровья, а точнее в страхе, что ему может стать плохо в Москве. В таком случае его доставят в медицинское учреждение, а вот на территории России проконтролировать процесс своего лечения он не сможет.

В Беларуси процесс лечения он может проконтролировать, а в России – нет. Он очень настроил против себя врачей, уволил, посадил и выгнал из Беларуси огромное количество медиков, они его ненавидят и презирают. Поэтому он их боится,

– рассказал Латушко.

Лукашенко планирует прибыть в Москву утром, а потом вернуться в Беларусь на парад, чтобы надеть свою фуражку и погоны. Он любит надевать военную форму, хотя к этому, по словам оппозиционера, действующие военнослужащие относятся неоднозначно. Со слов Латушко, все смеются с того, что подполковник Лукашенко одевает фельдмаршальскую форму.

К сведению! Зеленский заявил, что Украина не в состоянии гарантировать другим государствам безопасность их представителей во время пребывания на параде в Москве 9 мая. Он подчеркнул, что Россия может сама совершать в отношении своих гостей любые действия, а потом перекладывать вину за это.

Напомним, что свое присутствие на параде 9 мая в Москве подтвердили, согласно информации российских СМИ, представители 19 стран. Среди тех, кто прилетит в Кремль – Си Цзиньпинь. Он планирует находиться в России с 7 по 10 мая и обсудить с Путиным тему стратегического партнерства. Сообщается также, что якобы Пекин хочет способствовать проведению мирных переговоров.