Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал детали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что заявил Зеленский

Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории России. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем,

– сказал президент Украины.