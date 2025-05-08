Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Чего хочет Путин от Китая

Россияне уже показали видео встречи Путина и Си. Те долго шли по красной дорожке навстречу друг другу. Но гость чувствовал себя увереннее, чем хозяин Кремля.

Китайский лидер встречался с Путиным около 40 раз. Но его визит на "парад победы" полон символизма, поэтому Си займет место в первом ряду. Он является наиболее высоким гостем мероприятия.

Путин демонстрирует Западу, что имеет влиятельных друзей. Вероятно, он хочет, что Китай стал посредником в мирных переговорах о войне в Украине.

Песков заявил, что о войне в Украине Путин и Си пока не говорили.

КНР не только помогает Москве обходить санкции, но и экспортирует свои дроны и оружие. В Украине китайцы воюют на стороне России.

Но Путин хочет большего. Энергетика России пострадала от санкций, поэтому в Кремле надеются, что Пекин поможет компенсировать потери на европейском рынке, вызванные санкциями. Скорее всего, будут говорить о газопроводе "Сила Сибири".

Китай и Россия имеют взаимовыгодные отношения, но эксперты говорят, что нынешний баланс сил склоняется в пользу Пекина. Мэтью Сассекс, эксперт по российской и китайской стратегической политике, сказал, что "Путин является одновременно и активом, и пассивом" для Китая. Господин Си, вероятно, приехал в Москву со своей собственной повесткой дня – прежде всего, как вести торговую войну с США и как вести себя с Трампом,

– предполагают медийщики.

А еще китайцев очень раздражает участие КНДР в войне на стороне России. Тесное сотрудничество Путина и Кима возмущает Си, потому что раньше Северную Корею считали младшей сестрой Китая. Поэтому этот вопрос также поднимут во время встречи.

Но Путина и Си объединяет желание разрушить старый порядок. В противовес им в Великобритании бойцы ВСУ приняли участие в параде в Великобритании. The Telegraph считают это знаменательным.