Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Украинские военные на параде в Британии

Вооруженные Силы Украины присоединились к шествию в Британии по случаю 80-летия Победы в Европе.

Толпа приветствовала украинских солдат. Аплодисменты сопровождали военнослужащих по аллее, выражая поддержку нашей стране.

ВСУ на параде в Британии: смотрите видео

"Вместе с около тысячей представителей британских вооруженных сил, в частности всадниками и военными оркестрами, военные ВСУ прошли торжественным шествием, подчеркивая всемирную поддержку Украины в ее продолжающейся борьбе за свободу против российской агрессии", – говорится в сообщении пресс-службы Верховной рады.

Король Великобритании Чарльз III отдал украинским военным честь с трибуны, когда они прошли маршем мимо Букингемского дворца.